Американка Маклафлин установила рекорд в беге на 400 метров с барьерами Американская бегунья Маклафлин установила новый мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами

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Двукратная олимпийская чемпионка Сидни Маклафлин установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами. Таким образом, она обновила собственное достижение. Это произошло на чемпионате США по лёгкой атлетике, передаёт РИА Новости.

Маклафлин пробежала дистанцию за 51,41 секунды. Это на 0,05 быстрее её предыдущего достижения, установленного на Олимпиаде в Токио.

Сидни Маклафлин 22 года. Она является олимпийской чемпионкой в беге 400 метров с барьерами и в эстафете 4×400 метров. Обе медали она завоевала на Играх в Токио.

Также Маклафлин является чемпионкой мира в эстафете 4×400 метров.

Ранее сообщалось, что шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис завоевал шестую золотую медаль на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещениях. При этом он установил новый мировой рекорд, побив собственное достижение. Швед показал результат 6,20 метра.