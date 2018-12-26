Американец рассказал об уничтожении Усика

Американский боксёр-супертяжеловес Джаррелл Миллер прокомментировал потенциальный переход в его дивизион абсолютного чемпиона мира первого тяжёлого дивизиона украинца Александра Усика.
«Его переход в супертяжёлый вес займёт определённое время. Он слишком мал, и на этом точка. Не думаю, что в этом весе его просто уничтожат, но у него нет должных габаритов», — цитирует Миллера FightNews со ссылкой на YouTube-канал iFL TV.
Спортсмен добавил, что Усику понадобится много времени для того, чтобы набрать «качественную массу».
Усик — абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, единственный обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксёров современности. В финале турнира WBSS он одержал победу над российским боксёром Муратом Гассиевым и стал абсолютным чемпионом, завоевав титулы чемпиона мира по версии IBF. Миллер — непобеждённый американский боксёр-профессионал и кикбоксёр.
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