https://static.news.ru/photo/419d0140-ad4c-11e9-b1a5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Американский статистический портал Gracenote опубликовал свой прогноз общего медального зачёта Олимпийский игр 2020 года.

Согласно исследованию американцев, победу в медальном зачёте одержит национальная команда США. для победы американцем придётся завоевать 51 золотую, 34 серебряную и 41 бронзовую медали (всего 126).

Вторыми станут китайцы с 81 медалью (38-24-19), третьими — японцы, которые возьмут 67 медалей (29-26-12). Сборной России Gracenote прогнозирует на Играх в Токио четвёртое место с 65 медалями (17-23-25).

Олимпиада 2020 года в Токио пройдёт с 24 июля по 9 августа.

Ранее News.ru сообщал, что организаторы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио намерены доставить олимпийский факел в открытый космос. Впервые символ крупнейших соревнований оказался в межзвёздном пространстве в 2013 году, перед Сочи-2014.