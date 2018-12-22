Алтыбармакян: пытались «Спартаку» обломать праздник

Нападающий «Сочи» Андрей Алтыбармакян прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от «Спартака». Встреча завершилась со счётом 2:3 в овертайме.

«Пытались "Спартаку" обломать такой праздник. Но судьи удалениями не позволили нам этого сделать. У нас был шанс в третьем периоде вырвать победу, но не смогли додавить соперника. Знаю, что у нас со "Спартаком" ещё игра 30 декабря, но не скажу, что мы будем к ней специально готовиться, чтобы отдать должное. Мы ко всем соперникам подготавливаемся одинаково — всегда хотим выиграть», — цитирует Уланова корреспондент News.ru.