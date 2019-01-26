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Алина Загитова рассказала о своей главной сопернице

Алина Загитова Igor Russak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Алина Загитова

спорт [ версия для печати ]

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова, завоевавшая серебряную медаль на чемпионате Европы – 2019, рассказала о том, кто является её главной соперницей в спорте.

«Для меня самый главный соперник — это я», - сказала спортсменка порталу Sport24.ru

Она также призналась, что пробовала исполнять четверные прыжки — риттбергер и флип, но главное - прокатать программы чисто.

Алина Загитова лидировала на чемпионате Европы в Минске после короткой программы, но провалила произвольную программу, набрав всего 123,34 балла. В итоге фигуристка набрала 198,34 балла и стала второй, уступив золото 16-летней Софье Самодуровой.

Ранее News.ru писал о том, что Загитова поблагодарила своих поклонников за поддержку во время выступлений на чемпионате Европы и извинилась перед болельщиками, что не смогла показать свой лучший результат.


#россия #спорт #фигурноекатание #АлинаЗагитова
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