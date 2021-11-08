«Алина уже выиграла всё»: Глейхенгауз пожелал победы Медведевой в ток-шоу

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказался об участии олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в передаче «Ледниковый период». Он пожелал одной из своих подопечных победы в ток-шоу. Его слова приводит Sport24.

Глейхенгауз рассказал, что в силу плотного графика ему не удаётся следить за деятельностью фигуристок из их тренерского штаба в передаче «Ледниковый период», однако он отметил, что хочет, чтобы в проекте выиграла Медведева.

Жене желаю победы в «Ледниковом периоде». Алина уже выиграла всё, ведет шоу, там нельзя выиграть. Разве что у Ягудина, — заявил Глейхенгауз.

В новом сезоне «Ледникового периода» Евгения Медведева выступает с блогером Даней Милохиным.

Ранее сообщалось, что хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз пожаловался на несерьёзное отношение чемпионки Европы 2020 года Алёны Косторной к тренировочному процессу. Он отметил, что фигуристка не выполняет достаточного количества прокатов на тренировках.