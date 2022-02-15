Алексей Ягудин дал совет фигуристке Трусовой перед произвольной программой

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В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружено три препарата для сердца, которые вместе могут быть направлены на повышение выносливости, заявил The New York Times глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт. Помимо триметазидина, в пробе российской спортсменки также обнаружили гипоксен и L-карнитин, которые не входят в список запрещённых препаратов.

Это тройная комбинация веществ, два из которых разрешены, а одно — нет. По-видимому, они направлены на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода, — заявил Тайгарт. После решения...