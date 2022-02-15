Алексей Ягудин дал совет фигуристке Трусовой перед произвольной программой
Фигурист Ягудин призвал Трусову выбрать между медалью Олимпиады либо прыжками
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
06:38, 16 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал выступление фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине. По словам 41-летнего спортсмена, воспитанница Этери Тутберидзе слишком увлекается сложностью прыжков, которые не позволяют ей стабильно зарабатывать высокие баллы, сообщает «Чемпионат».
Трусовой надо не то чтобы сделать выбор, но решить: либо медаль Олимпиады, либо прыжки. Не хочется влезать в тренировочный процесс и контент, который запланирован спортсменками, — решать только девочкам и тренерскому штабу, — сказал Ягудин.
Короткая программа прошла во вторник, 15 февраля. По её итогам первое место занимает Камила Валиева, набрав 82,16 балла. После выступления 15-летняя спортсменка расплакалась. Второе место — в активе Анны Щербаковой (80,20 балла), третье заняла японка Каори Сакамото (79,84). Ещё одна российская фигуристка — Александра Трусова — заняла четвёртое место (74,60). Отметим, что катание Щербаковой было чистым, а Валиева и Трусова сорвали тройной аксель.
Произвольная программа у женщин состоится 17 февраля в 13:05 мск.