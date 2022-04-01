Алексей Махно: Стерлинга погонят метлой, если он не выйдет против Яна

Российский легковес Алексей Махно в разговоре с корреспондентом NEWS.ru оценил вероятность того, что американец Алджамейн Стерлинг может вновь отказаться от поединка с россиянином Петром Яном, как это было осенью прошлого года. Атаман считает, что встреча состоится и сибирский боец подойдёт к ней во всеоружии.

Верю, что бой состоится. Иначе Стерлинга погонят метлой, несмотря на то что он классный боец. Пётр — максимально дисциплинированный и собранный боец. Плюс есть команда, которая ситуацию обыграет, и он не проиграет ни в качестве, ни в форме. На бой Пётр выйдет на пике, — сказал Махно.

Помимо этого, Алексей оценил расклад сил между бойцами. Махно считает, что Стерлинг продолжает оставаться опасным оппонентом, несмотря на подавляющее преимущество Яна в первой встрече спортсменов.

60-65 на 40-35 в пользу Петра. Я не знаю, чем его брать. Он хорош на ногах, а если перевести на пол, попробуй там удержать. Конечно, он фаворит и серьёзный. Но и Стерлинг не кукурузу охраняет, — заключил Махно.

Бойцы не встретились в сентябре из-за травмы шеи у американца. Их поединок изначально должен был состояться 30 октября в Абу-Даби на турнире UFC 267.

У Яна в активе 16 побед при двух поражениях. Сейчас он владеет поясом временного чемпиона UFC. Его соперник в ММА одержал 20 побед при трёх поражениях. В 2021 году Стерлинг победил Яна путём дисквалификации после запрещённого удара коленом, который нанёс Пётр.

Ранее Пётр Ян назвал условия нового контракта с UFC и рассказал о личных изменениях, которые случились с ним после того, как к нему пришёл успех.