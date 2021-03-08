Александра Гусятникова переизбрали в руководящий совет UEC

https://static.news.ru/photo/425b69b8-7fec-11eb-8d44-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/UEC.Cycling

Вице-президента Европейского союза велосипедистов (UEC), члена президиума Федерации велосипедного спорта РФ (ФВСР), заслуженного тренера Советского Союза и РФ Александра Гусятникова на 33-м конгрессе UEC переизбрали в руководящий совет организации, передаёт пресс-служба UEC.

Кроме того, в обновлённый состав руководства UEC попали Хенрик Йенсен (Дания), Драгомир Кузов (Болгария), Дельмино Перейра (Португалия), Наталья Цилинская (Белоруссия), Катарина Якубова (Словакия). Новым главой UEC назначили итальянца Энрико делла Каза, ставшего единственным кандидатом на должность.

70-летний Гусятников с 1981 по 1999 год работал в качестве тренера в ЦСКА, сборных Советского Союза и РФ, в российских профессиональных командах, являлся президентом ФВСР с 2000 по 2008 год, входил в исполком Олимпийского комитета РФ с 2001 по 2009 год.

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