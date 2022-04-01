Боксёр Усик: вся информация из телевизора является слишком неправдивой

Чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF и WBO, боксёр Александр Усик заявил в интервью на канале Tipsport на YouTube, что нельзя доверять информации, которую передают по телевизору. Спортсмен считает, что все сведения необходимо получать через первоисточник.

Вся информация, которая подаётся из телевизора, является слишком неправдивой. Много лет назад доказано, что это для того, чтобы двигать людьми в ту или иную сторону. Я из первых уст узнаю информацию. Телевизор я вообще не смотрю уже много лет. Новости практически не читаю, поскольку знаю, что там есть много лжи. Я получаю информацию от первоисточника, поскольку давно понял, что телевизор — это большая куча дерьма, которая забирает мозг, — сказал он.

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что Усик и Василий Ломаченко, которые месяц назад присоединились к территориальной обороне Украины, вскоре покинут страну. Функционер специально вёл переговоры с украинским правительством, чтобы его клиенты смогли обойти запрет, действующий в стране. Сейчас мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину.

Поединок Усика и британца Энтони Джошуа должен пройти летом 2022 года. Это будет второй бой боксёров. Первая встреча спортсменов завершилась победой украинца.