Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал о своём отношении к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Аршавина терпеть не могу. Мне передали футболисты, что ему как-то предложили выступить в детской спортивной школе, а он ответил: «У вас денег не хватит». После этого терпеть его не могу, — цитирует Тихонова Sport24.
Ранее Тихонов раскритиковал руководство Международной федерации биатлона (IBU) из-за ситуации, которая произошла на чемпионате мира с российским биатлонистом Александром Логиновым, писал NEWS.ru.