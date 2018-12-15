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Шлеменко задушил Бильштайна после ухода из Bellator

Александр Шлеменко/ vk.com

спорт [ версия для печати ]

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко одержал победу над немцем Йонасом Бильштайном. Их бой состоялся на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) 5 в Екатеринбурге.

34-летний уроженец Омска задушил 27-летнего жителя Кёльна во втором раунде. Таким образом, Шлеменко прервал серию из трёх поражений. Этот бой для Александра стал первым после ухода из Bellator.

Ранее News.ru сообщал, что вызов чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову бросил американец Майл Чендлер. Сделал он это после победы над соотечественником Брентом Примусом.


#MMA #RCC5 #единоборства #АлександрШлеменко #ЙонасБильштайн
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