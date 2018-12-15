Шлеменко задушил Бильштайна после ухода из Bellator

https://news.ru/storage/news/32993cd582d142199f2b5ce4fbcbd2ae/07a332c1-fa4d-46a6-9fcb-f4c8d6a71b28_850.jpg Александр Шлеменко/ vk.com

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко одержал победу над немцем Йонасом Бильштайном. Их бой состоялся на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) 5 в Екатеринбурге.

34-летний уроженец Омска задушил 27-летнего жителя Кёльна во втором раунде. Таким образом, Шлеменко прервал серию из трёх поражений. Этот бой для Александра стал первым после ухода из Bellator.

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