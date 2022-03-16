Бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Сергей Харитонов обменялись оскорблениями в адрес друг друга. Инициатором небольшой перепалки стал Харитонов, который в очередной раз выразил желание взять у Емельяненко реванш за поражение в 2011 году. Однако перед этим Сергей назвал своего соперника «алкашом» в интервью «Спорт-Экспрессу».

Бывший десантник сначала заявил, что «готов подраться с алкашом в реванше», а затем назвал оптимальные правила встречи с Александром Емельяненко.

Самые идеальные правила для меня: выйти в клетку, чтобы не было рефери и мы бились на голых кулаках. Естественно, чтобы было запрещено бить в пах, в глаза, но рефери чтобы не было рядом. Чтобы мы в клетку зашли и... хотя бы чтобы дали 20 минут боя, — сказал Харитонов.

На следующий день Емельяненко записал ответ в Instagram для своего потенциального соперника. Александр пообещал, что время для поединка с Харитоновым обязательно придёт.

Сережа, петушок... рыжий, не кукарекай. Скоро и до тебя дойдет дело, — сказал Емельяненко на видео.

Отметим, что возможность поединка Харитонова и Емельяненко поднималась много раз за последние несколько лет. За организацию встречи брался в том числе глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев, но в итоге Харитонов не стал отвечать на его звонки.