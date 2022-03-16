Александр Емельяненко и Сергей Харитонов обменялись оскорблениями
Харитонов назвал Емельяненко «алкашом», Александр в ответ сравнил Сергея с «петушком»
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
18:37, 16 марта 2022
Александр ЕмельяненкоФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Сергей Харитонов обменялись оскорблениями в адрес друг друга. Инициатором небольшой перепалки стал Харитонов, который в очередной раз выразил желание взять у Емельяненко реванш за поражение в 2011 году. Однако перед этим Сергей назвал своего соперника «алкашом» в интервью «Спорт-Экспрессу».
Бывший десантник сначала заявил, что «готов подраться с алкашом в реванше», а затем назвал оптимальные правила встречи с Александром Емельяненко.
Самые идеальные правила для меня: выйти в клетку, чтобы не было рефери и мы бились на голых кулаках. Естественно, чтобы было запрещено бить в пах, в глаза, но рефери чтобы не было рядом. Чтобы мы в клетку зашли и... хотя бы чтобы дали 20 минут боя, — сказал Харитонов.
На следующий день Емельяненко записал ответ в Instagram для своего потенциального соперника. Александр пообещал, что время для поединка с Харитоновым обязательно придёт.
Сережа, петушок... рыжий, не кукарекай. Скоро и до тебя дойдет дело, — сказал Емельяненко на видео.
Отметим, что возможность поединка Харитонова и Емельяненко поднималась много раз за последние несколько лет. За организацию встречи брался в том числе глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев, но в итоге Харитонов не стал отвечать на его звонки.