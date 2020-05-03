Актёр из «Игры престолов» побил мировой рекорд, подняв штангу весом 501 кг

https://static.news.ru/photo/d9883b60-8cbb-11ea-8606-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/thorbjornsson

Пауэрлифтер Хафтор Бьернссон установил мировой рекорд в становой тяге, превзойдя лучший до сих пор результат на 1 кг. Поклонникам сериала «Игра престолов» спортсмен знаком по роли Грегора Клигана.

Из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений, Бьернссон побил мировой рекорд в своём спортзале в Исландии, а не на мировых соревнованиях, как предполагалось. Видео с мероприятия опубликовано на YouTube.

Как писал NEWS.ru ранее, житель Соединённых Штатов Джордж простоял в планке восемь часов 15 минут 15 секунд. Это стало рекордным временем. Соответствующие данные были внесены в книгу рекордов Гиннесса.