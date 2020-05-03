Актёр из «Игры престолов» побил мировой рекорд, подняв штангу весом 501 кг

Пауэрлифтер Хафтор Бьернссон установил мировой рекорд в становой тяге, превзойдя лучший до сих пор результат на 1 кг. Поклонникам сериала «Игра престолов» спортсмен знаком по роли Грегора Клигана.
Из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений, Бьернссон побил мировой рекорд в своём спортзале в Исландии, а не на мировых соревнованиях, как предполагалось. Видео с мероприятия
Как писал NEWS.ru ранее, житель Соединённых Штатов Джордж простоял в планке восемь часов 15 минут 15 секунд. Это стало рекордным временем. Соответствующие данные были внесены в книгу рекордов Гиннесса.
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