Стоимость торгующихся на фондовых биржах спортивных организаций снизилась на треть из-за пандемии короновируса.
Стоимость акций «Формулы-1» упала более чем в два раза — до $20,85 за бумагу. Также упали в цене акции итальянского футбольного клуба «Ювентус» (на 44%, до €0,71), дортмундской «Боруссии» (на 44,5%, до €4,85) и амстердамского «Аякса» (на 38,3%, до €13,2),
Ранее NEWS.ru писал, что Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) понесёт большие потери, если сезон так и не возобновится из-за пандемии коронавируса. В случае отмены чемпионата НБА потеряет порядка миллиарда долларов.
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