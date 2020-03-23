https://static.news.ru/photo/e3614d06-6d09-11ea-87e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Memmler /Eibner-Pressefoto/Global Look Press

Стоимость торгующихся на фондовых биржах спортивных организаций снизилась на треть из-за пандемии короновируса.

Стоимость акций «Формулы-1» упала более чем в два раза — до $20,85 за бумагу. Также упали в цене акции итальянского футбольного клуба «Ювентус» (на 44%, до €0,71), дортмундской «Боруссии» (на 44,5%, до €4,85) и амстердамского «Аякса» (на 38,3%, до €13,2), сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Ранее NEWS.ru писал, что Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) понесёт большие потери, если сезон так и не возобновится из-за пандемии коронавируса. В случае отмены чемпионата НБА потеряет порядка миллиарда долларов.