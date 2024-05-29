Агрессия и абьюз Винер: гимнастка Мамун раскрыла всю правду о своем прошлом

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Ирина Винер, Маргарита Мамун

Маргарита Мамун — последняя олимпийская чемпионка из России по художественной гимнастике, которая победила в личном разряде. Спортсменка редко высказывается публично, но в апреле этого года дала большое интервью блогеру Вите Кравченко. В нем Мамун рассказала о домогательствах тренера-мужчины, абьюзе Ирины Винер, а также высказалась в поддержку поездки на Олимпиаду в Париже.

Что Мамун рассказала об Олимпийских играх в Рио

На Олимпиаде в Рио Маргарита победила свою вечную соперницу Яну Кудрявцеву — та часто обыгрывала Риту в важные моменты, но в Бразилии допустила грубую ошибку в одном из видов программы.

В большом видеоинтервью блогеру Вите Кравченко Мамун с теплотой вспоминала олимпийское время. Гимнастка рассказывала, что раньше не могла и подумать, что попадет на Игры хотя бы в качестве зрителя, не говоря о том, чтобы выступить на таком турнире. Осознание победы пришло к ней только через два года, когда Рита ездила на зимнюю Олимпиаду — 2018 в качестве корреспондента Первого канала. Там «художница» наблюдала за прокатами фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой, которые разыгрывали золото.

«После Олимпиады к тебе подходят незнакомые люди и говорят: „Мы болели за вас, как за родного ребенка“. На машине проезжаю, и все показывают класс. Чувствуешь себя принцессой Дианой — всех приветствуешь и машешь. Признание народа — это самое классное», — говорила Мамун.

Почему Маргарита выступает за поездку на Олимпиаду

Мамун резко высказалась в пользу поездки на Олимпийские игры в Париже и заявила, что Игры дружбы не смогут заменить главный турнир для любого спортсмена. Маргарита сказала, что жизнь и карьера у атлета только одна — у нее самой была единственная возможность выступить на Олимпиаде.

«Когда обесценивают Олимпиаду, обесценивают и мою победу. Когда говорят, что заменим, проведем Игры дружбы, мне не очень приятно от этого становится. Проводите — здорово, только не надо говорить, что это — замена Олимпийских игр. К сожалению, это не так», — высказала мнение олимпийская чемпионка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Маргарита Мамун

В контексте этого Мамун вспомнила и о словах своего бывшего тренера Ирины Винер о «бомжах» — так специалист назвала спортсменов, которые решат выступить на Олимпиаде без гимна и флага.

«Меня очень злили все прямые эфиры должностных лиц, которые прекрасно чувствуют себя, говоря, что молодой спортсмен не должен никуда ехать. Вы можете сказать свое субъективное мнение. У нас же летят оскорбления. Уважение — это самое важное. Мне больно слышать заявления про „бомжей“. Так нельзя, мне кажется», — считает Мамун.

Кроме того, «художница» считает, что нельзя сравнивать результаты, показанные на домашних турнирах, с олимпийскими. На Играх больше стресса, а значит, может быть меньше возможностей показать свой максимум.

Почему Мамун не поддерживает методы работы Винер

Маргарита признает значимость Ирины Винер для мировой художественной гимнастики. Каждая мелочь, по ее словам, согласуется с главным тренером сборной России — спортсменки даже не могли начать или закончить тренировку без ее разрешения.

Мамун рассказывает, что Винер многое ей дала, а завоевание золотой олимпийской медали стерло из сознания все плохое, что было во время ее карьеры.

При этом Мамун не согласна с методами работы Винер. В 2017 году на экраны вышел документальный фильм о Маргарите и ее пути к олимпийскому золоту. В фильме есть много сцен, в которых при подготовке к турнирам Винер кричит на гимнастку, употребляя нецензурные выражения. Мамун в некоторых моментах едва сдерживает слезы.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Ирина Винер

«Я не поддерживаю такие методы, любое насилие, будь то физическое, будь то моральное. Когда она мне это говорила, я старалась это не воспринимать близко к сердцу. Я воспринимала это как ее негодование, но не на свой счет. <...> Я не считаю, что это нормально. Это была слабость Ирины Александровны. Она не смогла держать себя в руках», — анализирует ситуацию Маргарита.

Мамун добавила, что до прошлого года ей продолжали сниться тренировки с Винер, на которых специалист кричит и ведет себя агрессивно.

Гимнастка вспоминала, что у нее осталось много травм и после завершения карьеры. Самое больное место — это спина. Также у нее иногда опухает стопа, так как все основные элементы выполнялись на левой ноге, в результате чего стирались суставы.

В детстве приходилось много и упорно работать над собой и собственной растяжкой — как говорила Маргарита, «если ты не сгибаешься пополам, то ты не профессионал». Поэтому методы были жестокими.

«Крики, ор, плач — это все ужасно. Могли использовать блины для штанги, всем весом садиться на ребенка», — рассказала Мамун.

С чьей стороны подвергалась домогательствам олимпийская чемпионка

В российской художественной гимнастике большинство тренеров — женщины. Но есть и исключения, которое было и в карьере Маргариты. Когда ей было примерно 13 лет (это было еще до ее попадания в сборную страны), Мамун ехала на поезде на соревнования. Всю дорогу гимнастка провела на верхней полке в купе, боясь своего тренера.

Кроме того, этот же тренер, имени которого спортсменка не называет, водил несовершеннолетних учениц в кино. Это происходило по субботам, когда тренировки были сокращенные. Родители при этом утверждали, что он проводит время с подопечными, так как у него самого не было детей.

Фото: OPushkina/Twitter.com/Global Look Press Маргарита Мамун (справа), 2018 год

«Нас семь-восемь девочек — идем за ним и занимаем заранее места, кто не будет с ним сидеть. Мы знаем, что он обязательно руку на коленку положит», — вспоминает Мамун.

Маргарита также сказала, что этого тренера уже нет в живых, именно поэтому она осмелилась поделиться историей. Но если бы он еще мог ответить за свои действия, гимнастка была бы рада — он принес ученицам много боли. Еще один пример — раз в полгода тренер с ученицами выезжал на соревнования за границу. Там он, по словам Мамун, тоже совершал неправомерные действия.

«Мы шли куда-то, он мог спокойно подойти и взять за руку. Я помню, что родители не много денег мне в поездки давали, а он мог подойти и купюру в руку вложить. Делал незаметно, потому что это только мне, другие девочки не должны были видеть. Я ни с кем это не обсуждала. Я приходила в номер, брала эти деньги, закручивала в пакет и выкидывала в мусорку», — делится воспоминания спортсменка.

До самого страшного не дошло, но сажание на коленки и массаж ног — это уже выше допустимого, поделилась гимнастка. Даже когда Мамун вышла замуж и переехала в новую квартиру, она боялась, что этот человек вернется в их жизнь и придет к ним домой. Какое-то время тренер был очень близок семье Маргариты — у него самого не было детей и жены, а жил он в соседнем доме и часто приходил к семье Мамун на ужин.

Как отреагировала Винер на рассказ ученицы

В интервью «Спорт-Экспрессу» Винер ответила на обвинения ученицы. В нем главный тренер сборной России рассказала, что всегда считала Мамун талантливой гимнасткой, но той часто не хватало спортивного характера.

Ирина Винер говорит о том, что сама Мамун никогда не готовила гимнасток, так что она не вправе высказываться о методах воспитания. Более того, по мнению тренера, Маргарита никогда не сможет быть настоящим наставником.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Ирина Винер

«Но, деточка моя, ты воспитала кого-нибудь в жизни? Ты воспитываешь своего сына. Дай бог, чтобы он вырос действительно настоящим человеком, и тогда мы увидим. Но тренером, видимо, ты никогда не сможешь быть, тем более воспитать звезду! Ведь „любовь, — как писал Омар Хайям, — это не соловьиные стоны. Жизнь свою отдавать, умирая, — любовь!“», — утверждает Винер.

Также президент Всероссийской федерации художественной гимнастики добавила, что Мамун всегда предоставлялись самые лучшие условия для тренировок и сборов, а также выплачивалась заработная плата.

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