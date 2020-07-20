Агент Нурмагомедова подтвердил предстоящий бой с Гейтжи

https://static.news.ru/photo/539cb236-c9c6-11ea-831f-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не намерен завершать карьеру и до конца года встретится с временным чемпионом лёгкого дивизиона Джастином Гейтжи. По некоторым данным, бой пройдёт 19 сентября.

Об этом сообщил его агент Али Абдель-Азиз.

После смерти отца 3 июля Хабиб Нурмагомедов не появлялся на публике и не делал никаких заявлений. Появились слухи, что он может и вовсе уйти из спорта с рекордом 28-0, сообщает TMZ.

Хабиб никуда не уходит. Впереди у нас главное событие этого блокбастера — Хабиб против Гейтжи. До конца года вы увидите его в деле, — сказал менеджер россиянина.

Он также поблагодарил Дайна Уайта и всю команду UFC за то, что были добры к нему и с пониманием отнеслись к ситуации. По словам агента, сейчас Хабиб настроен драться дальше, поскольку его отец хотел бы, чтобы он преуспевал.

Абдель-Азиз отметил, что конечно же, сердце Хабиба разбито, потому что отец был ему другом и учителем, но спортсмен «слеплен из другого теста».

Хабиб всегда возвращается. Он возвращался после операций на спине, на колене, а теперь — после смерти отца, — сказал он.

В случае если Нурмагомедов так и не сможет выйти на защиту своего титула в ближайшие месяцы, то с большой долей вероятности он будет его лишён.

Кроме того, авторитетное издание Sherdog уже анонсировало, что бой с участием Хабиба и Гейтжи может возглавить турнир UFC 253, проведение которого запланировано на 19 сентября.

Ранее президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт заявил, что в организации пока не будут беспокоить российского бойца Хабиба Нурмагомедова в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.