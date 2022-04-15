Агент Лельчук обвинила Самедова в домогательствах

Футбольной агент Полина Лельчук рассказала о домогательствах со стороны бывшего селекционера «Локомотива» Александра Самедова. В интервью «Матч ТВ» Лельчук заявила, что бывший функционер московского клуба перешёл границы профессионального общения.

Если рассматривать историю с самого начала, то мы с Самедовым периодически созванивались по рабочим вопросам, когда он находился в клубе. Там надо было слышать тон, но суть была такая: я перевожу в рабочее русло, а он постоянно флиртовал и подкатывал либо общался свысока. Это слышали мои коллеги, они могут подтвердить, они слышали, как он разговаривает, — сказала Лельчук.

Также она назвала «неприемлемым» флирт в работе. При этом агент добавила, что Самедов ей неоднократно звонил в пьяном виде и использовал нецензурную брань.

Есть определённые границы и тон общения. Я общаюсь с руководителями многих клубов, но никто никогда себе такого не позволял, — добавила Лельчук.

Самедов был назначен на должность старшего селекционера «Локомотива» по молодёжному футболу в январе прошлого года, но в начале этого месяца чемпион России в составе «Спартака» сообщил, что покинул пост.