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Спорт

Агент Лельчук обвинила Самедова в домогательствах

Агент обвинила Самедова в непристойном поведении: «Постоянно флиртовал и подкатывал»
14:43, 15 апреля 2022
Агент Лельчук обвинила Самедова в домогательствах Футбольный агент Полина Лельчук Фото: vk.com/rw_adekvat
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Футбольной агент Полина Лельчук рассказала о домогательствах со стороны бывшего селекционера «Локомотива» Александра Самедова. В интервью «Матч ТВ» Лельчук заявила, что бывший функционер московского клуба перешёл границы профессионального общения.

Если рассматривать историю с самого начала, то мы с Самедовым периодически созванивались по рабочим вопросам, когда он находился в клубе. Там надо было слышать тон, но суть была такая: я перевожу в рабочее русло, а он постоянно флиртовал и подкатывал либо общался свысока. Это слышали мои коллеги, они могут подтвердить, они слышали, как он разговаривает, — сказала Лельчук.

Также она назвала «неприемлемым» флирт в работе. При этом агент добавила, что Самедов ей неоднократно звонил в пьяном виде и использовал нецензурную брань.

Есть определённые границы и тон общения. Я общаюсь с руководителями многих клубов, но никто никогда себе такого не позволял, — добавила Лельчук.

Самедов был назначен на должность старшего селекционера «Локомотива» по молодёжному футболу в январе прошлого года, но в начале этого месяца чемпион России в составе «Спартака» сообщил, что покинул пост.

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