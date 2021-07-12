Агент исключил возвращение немецкого тренера в «Краснодар»

45-летний немецкий футбольный тренер Даниэль Фарке не вернётся в «Краснодар», в котором проработал с января по февраль этого года. Об этом «РБ-Спорт» сообщил Дирк Гроссе, представляющий интересы специалиста.

Возвращение Фарке в Россию невозможно. Даниэль ранее уже сделал заявление, с тех пор ничего не изменилось, — сообщил его агент.

Фарке был назначен главным тренером клуба 13 января 2022 года. Вместе с «Краснодаром» он прошёл зимние сборы, но не провёл ни одного официального матча. Специалист покинул Россию после начала спецоперации на Украине. Он договорился с клубом о расторжении контракта. Позже команду покинули легионеры француз Реми Кабеля и швед Виктор Классон, у которых летом истекал срок действия контрактов.

Ранее российские футболисты «Краснодара» пошли навстречу руководству клуба, которое попросило игроков согласиться на понижение зарплаты. У отдельных игроков зарплата снизится в два раза, а у некоторых — в три.