Агент Емельяненко отреагировал на слухи об отказе от боя

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Джерри Миллен

Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Фёдора Емельяненко Джерри Миллен опроверг информацию о том, что спортсмен может сняться с поединка против американца Райана Бейдера из-за плохого самочувствия.

О возможном отказе от поединка ранее сообщил журналист Sherdog Энтони Уокер. По его сведениям, россиянину стало плохо в отеле.

«Это неправда! С Фёдором всё хорошо, и он готов к бою», — написал Миллен в Twitter.

Бой Бейдера и Емельяненко назначен на 26 января в рамках турнира Bellator 214 в финале Гран-при тяжеловесов. Он пройдёт в Лос-Анджелесе (США).

42-летний Емельяненко за карьеру одержал 38 побед и потерпел пять поражений по правилам ММА.

Нурмагомедов дал прогноз на бой Емельяненко, писал News.ru.