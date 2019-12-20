https://static.news.ru/photo/461048fa-24ce-11ea-b3ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Джим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, ответил на обвинения СК РФ в отношении его клиента, заявив, что тот не причастен к манипуляциям данных московской лаборатории.

Родченков не мог входить в систему и что-либо менять в базе данных LIMS. Это лишь новые необоснованные догадки, — цитирует адвоката AP.

Ранее СКР нашёл доказательства вмешательства бывшего директора Московской лаборатории Родченкова в базу данных. По данным ведомства, он передал WADA альтернативный экземпляр электронного архива, подлинность которого вызывает сомнения, писал NEWS.ru.