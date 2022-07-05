Адвокат рассказал, что грозит Губерниеву за оскорбления в адрес депутата Адвокат Жорин: Хамзаеву придётся провести лингвистическую экспертизу, чтобы доказать виновность Губерниева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев

Адвокат Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru заявил, что оскорбления спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в адрес депутата Госдумы Султана Хамзаева были неочевидными. По его мнению, Хамзаеву необходимо будет провести лингвистическую экспертизу, чтобы доказать виновность комментатора. В одной из передач телеканала «Матч ТВ» между мужчинами произошла словесная перепалка, после чего журналист заявил, что «с придурками» в эфир выходить не будет.

Наличие оскорблений с той или иной стороны неочевидно. Если депутат захочет привлечь Губерниева к ответственности, ему нужно будет доказать большое количество обстоятельств. Необходимо будет провести лингвистическое исследование, экспертизу, которая должна будет установить значение словесно-смысловых конструкций: есть ли там оскорбления, было ли что-либо неприличное. Второй момент — нужно установить, в адрес кого Губерниев что-либо говорил. Эта задача еще сложнее, — сказал Жорин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также адвокат отметил, что высказывания депутата прозвучали более агрессивно и грубо, однако этот момент тоже должны установить специалисты.

В зависимости от заключений специалистов можно будет решать, какой способ защиты нарушенного права является наиболее оптимальным. Либо это писать заявление по поводу оскорблений, либо это подавать в суд по поводу защиты чести и достоинства. Но что-то мне подсказывает, что без подключения какого-либо административного ресурса перспективы любого направления окажутся очень сомнительными, так как все сказано крайне неочевидно. Особенно для суда, — добавил он.

Словесная перепалка между комментатором и депутатом произошла в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

Губерниев сказал, что с придурками в эфиры не выходит, и ушёл с программы после вопроса от Хамзаева. Депутат спросил, зачем политизировать тему с Иваном Федотовым и втягивать в нее Овечкина.

Ранее сообщалось, что хоккеист Федотов попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом. Его задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают спортсмена уклонистом от армии.