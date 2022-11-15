«Абсурд»: Журова о требовании WADA дисквалифицировать Валиеву на 4 года Журова назвала абсурдом требование WADA дисквалифицировать Валиеву на четыре года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на четыре года является абсурдным, заявила в беседе с «Газетой.ru» депутат Государственной думы России Светлана Журова. По мнению парламентария, раньше на такой срок дисквалифицировали только за применение серьезных препаратов и повторное нарушение допинга.

Во-первых, для меня достаточно странно, что WADA предлагает такой жесткий срок дисквалификации. По тем правилам, которые работали раньше, на четыре года дисквалифицировали за повторное применение допинга, применение серьезных препаратов, которых должно быть много в организме, — отметила она.

Журова пояснила, что в последнее время за микродозы допинга спортсменов вообще не дисквалифицировали, если он объяснял, как эта микродоза могла попасть в его организм. Например, через крем или поцелуй.

Она также добавила, что WADA, возможно, просто создает инфоповод, чтобы люди, прочитав, что запрос антидопингового агентства, решили, что спортсменку уже дисквалифицировали. Кроме того, по ее словам, если Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет такое решение, то в будущем ему придется принимать такие же жестокие решения и по другим спортсменам.

Готов ли CAS в будущем и по другим спортсменам принимать подобные жестокие решения?! Они же будут вынуждены потом и иностранцев дисквалифицировать на четыре года. Как они потом людям с анаболическими стероидами будут, давать год?! Это же абсурд, — сказала Журова.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство потребовало от Спортивного арбитражного суда дисквалифицировать российскую фигуристку, победительницу Олимпийских игр Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. По информации WADA, в допинг-пробе спортсменки от 25 декабря 2021 года находилось запрещенное вещество триметазидин.