Абдурахимов заявил, что Стерлинг «горит» перед поединком с Петром Яном

Российский тяжеловес, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), Шамиль Абдурахимов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru оценил расклад сил в поединке между чемпионом лиги в легчайшем весе американцем Алджамейном Стерлингом и сибиряком Петром Яном, который владеет временным поясом организации. По мнению Абдурахимова, Стерлинг совершенно не заинтересован в том, чтобы его встреча с Яном состоялась.

Пётр выиграет. Стерлинг «горел» всю дорогу до боя. «Горит» — это боится, — сказал Абдурахимов.

Тяжеловес подчеркнул, что зачастую бойцы UFC не боятся жёстких соперников, но именно «к Стерлингу этот термин особенно идёт».

Встреча Стерлинга и Яна запланирована на 9 апреля. Американец в ММА одержал 20 побед при трёх поражениях. У россиянина в активе 16 побед при двух поражениях. Сейчас он владеет поясом временного чемпиона UFC. В 2021 году Стерлинг победил Яна путём дисквалификации после запрещённого удара коленом, который нанёс Пётр.

Изначально поединок должен был состояться 5 марта, однако был перенесён по инициативе UFC. Сам спортсмен отметил, что решение не является для него проблемой, поскольку он проведёт больше времени на сборах.

Ранее Пётр Ян назвал условия нового контракта с UFC и поведал о личных изменениях, которые случились с ним после того, как к нему пришёл успех.