Абдурахимов оценил чемпионские перспективы бойца UFC Анкалаева

Российский тяжеловес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шамиль Абдурахимов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru рассказал о титульных перспективах бойца полутяжёлого веса Магомеда Анкалаева. По его мнению, двукратному чемпиону мира нужно одержать ещё одну победу, чтобы получить бой за пояс чемпиона UFC.

Думаю, что Магомед получит титульный поединок через один бой. В принципе, в его дивизионе других претендентов не осталось. Ян Блахович совершенно точно проиграет Анкалаеву. Александр Ракич ещё может оказаться сопротивление. Самый тяжёлый бой Магомеду может навязать Иржи Прохазка. У него странная техника. Непонятно по каким траекториям он наносит удары. Неординарный боец. Но и его Анкалаев способен победить, — сказал Абдурахимов.

Крайний поединок Анкалаев провёл на турнире UFC Fight Night 203. Он победил бразильца Тьяго Сантоса единогласным решением: 49:46, 49:46 и 48:47. Таким образом, он одержал восьмую победу подряд. Всего у 29-летнего россиянина 17 побед и одно поражение.

Чемпионский титул в полутяжёлом все в ближайшее время будет разыгран между бразильцем Гловером Тейшейрой и чехом Иржи Прохазкой. Бой запланирован на 23 июня. В данный момент чемпионом UFC в полутяжёлом весе является Тейшейра.