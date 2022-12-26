Кровавый мальчишник в Бангкоке: фото с необычного турнира по единоборствам В Таиланде организовали боли по мотивам легендарного фильма «Бойцовский клуб»

Фото: Varuth Pongsapipatt/Global Look Press/Keystone Press Agency

Боксеры во время поединка в тренировочном центре Bangmot.

Смешанные единоборства вызывают все больше интереса в мире, а Таиланд давно стал важной базой для лучших бойцов мира. Там, например, тренирутся экс-чемпион UFC Петр Ян. Но в Таиланде не только тренируются, там еще проводят любопытные ММА-мероприятия. Так, 25 декабря, в Бангкоке прошел турнир по мотивам фильма «Бойцовский клуб».

Одноименный клуб в Таиланде был основан в 2016 году и создал сообщество энтузиастов боевых видов спорта через социальные сети, а затем собрал людей и провел подпольный бойцовский турнир. С тех пор это стало традицией. Турниры проводятся каждые две недели.

Все участники соблюядат правила «Бойцовского клуба» — те же, что были провозглашены в фильме: не упоминать о бойцовском клубе, если соперник крикнул «стоп», бой окочен, все поеднки — один на один, никто не проводит больше одного боя за вечер... И конечно, еще раз: не упоминать о бойцовском клубе.

Мы собрали яркие фотографии с самого недавнего вечера «Бойцовского клуба» в Таиланде.