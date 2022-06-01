95-летний пенсионер побил рекорд России по легкой атлетике среди ветеранов 95-летний пенсионер Веретнов побил рекорд России по легкой атлетике среди ветеранов

Фото: Портал Красспорт

centrsportclub.ru

95-летний пенсионер Александр Веретнов на прошедших соревнованиях преодолел дистанцию в 800 метров за 8 минут 38 сек. Таким образом он установил новый рекорд по легкой атлетике в России среди ветеранов, сообщает «МК в Красноярске».

В Красноярске прошло первенство края по легкой атлетике среди ветеранов. На прошедших соревнованиях Александр Николаевич установил один из самых возрастных рекордов страны. В 95 лет он пробежал 800 метров за 8 мин 38 сек, — пишет издание.

При этом в 2021 году на марафоне «Енисей Батюшка» Веретнов пробежал пять километров за 54 мин 17 сек. 95-летний рекордсмен родился в Зыково в 1927 году. Он занимался бегом, скалолазанием, борьбой, акробатикой, гимнастикой и штангой. В 1944 году Веретнов работал слесарем и ремонтировал оборудование на заводе «Красмаш».

Ранее японские учёные назвали главный фактор, который поможет достичь долголетия. Энергичная ходьба на 100 процентов увеличивает шансы прожить на 10 лет больше в пожилом возрасте, например с 70 до 80 лет.