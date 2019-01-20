9-летняя ученица Плющенко превзошла его

https://news.ru/storage/news/f71f991924f35a0b61d1e43acd570817/dc36237c-6484-4717-aaf1-ecc2c14c66e4_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Евгений Плющенко

Российский фигурист, двукратный чемпион Олимпийских игр Евгений Плющенко, руководящий собственной спортивной академией «Ангелы Плющенко», опубликовал видео тренировки одной из своих подопечных — Софьи Титовой.

9-летняя фигуристка на полу исполнила самый сложный прыжок в женском фигурном катании — аксель в 3,5 оборота.

«Я такого в её возрасте не видел. Я на полу запрыгал в 11 лет!», — написал Плющенко.

Во взрослой сборной России этот прыжок на соревнованиях исполняет только Елизавета Туктамышева.

Как писал News.ru, Туктамышева окрестила себя «пожилой фигуристкой».