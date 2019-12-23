Около 36 миллионов совершеннолетних жителей России являются потенциальными клиентами букмекерских компаний. К такому выводу пришли по итогам проведённого исследования «Рейтинга Букмекеров» и ассоциации «Ответственная игра».
За вариант «могут при случае сыграть за компанию» проголосовало 27,9% интервьюируемых, «могут сделать ставку, а могут и нет» выбрали 49,9% опрошенных, а «не могут пройти мимо ставок» — 2,6%.
Таким образом, около 80% взрослого населения (36 млн человек) потенциально являются целевой аудиторией компаний, оперирующих на рынке азартных игр, — говорится в исследовании.
При этом только пятая часть населения России категорически против делать ставки.
Ранее NEWS.ru писал, что болельщик из Ижевска в одной из букмекерских контор поставил тысячу рублей на 15 футбольных матчей и превратил их в 15 миллионов.
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