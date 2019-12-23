https://static.news.ru/photo/4015a9b6-2584-11ea-a03a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lajos-Eric Balogh/picture alliance/Global Look Press

Около 36 миллионов совершеннолетних жителей России являются потенциальными клиентами букмекерских компаний. К такому выводу пришли по итогам проведённого исследования «Рейтинга Букмекеров» и ассоциации «Ответственная игра».

За вариант «могут при случае сыграть за компанию» проголосовало 27,9% интервьюируемых, «могут сделать ставку, а могут и нет» выбрали 49,9% опрошенных, а «не могут пройти мимо ставок» — 2,6%.

Таким образом, около 80% взрослого населения (36 млн человек) потенциально являются целевой аудиторией компаний, оперирующих на рынке азартных игр, — говорится в исследовании.

При этом только пятая часть населения России категорически против делать ставки.

Ранее NEWS.ru писал, что болельщик из Ижевска в одной из букмекерских контор поставил тысячу рублей на 15 футбольных матчей и превратил их в 15 миллионов.