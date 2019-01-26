3 млрд рублей потратят на ледовую арену в Новосибирске

https://news.ru/storage/news/37802c24cb5f7e65a462ca4ed16f680e/36ab7a56-1a3d-4f6a-af62-aabb80031426_850.jpg РИА Новости

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что на строительство современной ледовой арены в Новосибирске будет выделено порядка 3 млрд рублей. Стадион на 10,5 тысячи мест должен появиться к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

«На строительство по годам выделят: 300 миллионов, 1,1 миллиарда и потом полтора миллиарда рублей. Всего около трёх миллиардов рублей», — сказал министр журналистам в Красноярске.

Местом строительства выбран левый берег Оби. Подготовка площадки должна начаться в январе 2019 года. Ввести стадион в эксплуатацию планируется летом 2022 года.