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3 млрд рублей потратят на ледовую арену в Новосибирске

РИА Новости

спорт [ версия для печати ]

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что на строительство современной ледовой арены в Новосибирске будет выделено порядка 3 млрд рублей. Стадион на 10,5 тысячи мест должен появиться к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

«На строительство по годам выделят: 300 миллионов, 1,1 миллиарда и потом полтора миллиарда рублей. Всего около трёх миллиардов рублей», — сказал министр журналистам в Красноярске.

Местом строительства выбран левый берег Оби. Подготовка площадки должна начаться в январе 2019 года. Ввести стадион в эксплуатацию планируется летом 2022 года.


#Новосибирск #хоккей #ледоваяарена
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