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20-летний теннисист вышел в полуфинал Australian Open

Стефанос Циципас Jason Heidrich/Icon Sportswire/Global Look Press

Стефанос Циципас

спорт [ версия для печати ]

Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу в четвертьфинальном мачте турнира Australian Open против испанца Роберто Баутисту Агута (7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2)).

Встреча длилась 3 часа 19 минут. 20-летний грек впервые в карьере вышел в полуфинал турниров Большого шлема. За выход в финал Циципас поборется с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо и испанцем Рафаэлем Надалем.

Ранее News.ru сообщал, что российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на турнире Australian Open.


#теннис #AustralianOpen
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