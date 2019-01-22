20-летний теннисист вышел в полуфинал Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу в четвертьфинальном мачте турнира Australian Open против испанца Роберто Баутисту Агута (7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2)).
Встреча длилась 3 часа 19 минут. 20-летний грек впервые в карьере вышел в полуфинал турниров Большого шлема. За выход в финал Циципас поборется с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо и испанцем Рафаэлем Надалем.
Ранее News.ru сообщал, что российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на турнире Australian Open.