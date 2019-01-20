20-е место российской биатлонистки сочли приемлемым

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев оценил выступление россиянки Светланы Мироновой, которая в гонке с общего старта на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге заняла 20-е место.
По мнению Ростовцева, эту гонку спортсменка может записать себе в актив.
«Она первый раз бежит масс-старт, а это очень сложно, когда ты бежишь по дистанции в окружении мировой биатлонной элиты: там совершенно другие эмоции и ощущения — это неоценимый опыт», — цитирует его ТАСС.
Лучший результат среди россиянок показала Екатерина Юрлова-Перхт, ставшая 17-й.
Накануне двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал Миронову «слабым звеном» в эстафетной четвёрке, которая заняла пятое место, сообщал News.ru.