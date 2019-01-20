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20-е место российской биатлонистки сочли приемлемым

Светлана Миронова Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Светлана Миронова

спорт [ версия для печати ]

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев оценил выступление россиянки Светланы Мироновой, которая в гонке с общего старта на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге заняла 20-е место.

По мнению Ростовцева, эту гонку спортсменка может записать себе в актив.

«Она первый раз бежит масс-старт, а это очень сложно, когда ты бежишь по дистанции в окружении мировой биатлонной элиты: там совершенно другие эмоции и ощущения — это неоценимый опыт», — цитирует его ТАСС.

Лучший результат среди россиянок показала Екатерина Юрлова-Перхт, ставшая 17-й.

Накануне двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал Миронову «слабым звеном» в эстафетной четвёрке, которая заняла пятое место, сообщал News.ru.


#биатлон #СветланаМиронова
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