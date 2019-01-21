13-летняя фигуристка объяснила свои слова о допинге

https://news.ru/storage/news/52558f1364faf7cc93243f256667fd03/2cad2dd9-a699-4e3d-a4e8-f4bf6852d08b_850.jpg Скриншот youtube.com/TheFSRussia

Анастасия Шаботова

13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова опубликовала видео с объяснением своих слов о приёме допинга в России.

«Я сказала глупость. Может, потому, что проиграла на последних соревнованиях. Я не думала, что меня не так поймут», — сказала Анастасия на видео, опубликованном в Instagram.

Ранее News.ru сообщал о том, что российская фигуристка Шаботова во время общения с болельщиками в своём Instagram рассказала, что для того, чтобы стабильно показывать высокий результат, необходимо принимать допинг.

Она добавила, что в «Хрустальном», где тренируются олимпийская чемпионка Алина Загитова, юниорки Александра Трусова, Анна Щербакова и другие, также принято «пить допинг».