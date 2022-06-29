12-летняя японка досрочно победила взрослую соперницу на турнире MMA

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Момо Симизду

12-летняя японка Момо Симидзу, занимающаяся смешанными единоборствами (MMA), выиграла бой на турнире промоушена DEEP JEWELS, сообщает Middle Easy. Ей противостояла взрослая соотечественница Момоко Ямадзаки, которой 24 года.

Бой завершился в первом раунде: Симидзу нанесла сопернице несколько ударов в стойке, совершила тейкдаун и в партере провела удушающий прием. Арбитры досрочно остановили поединок и зафиксировали победу Симидзу.

Тренер 12-летней японки Шу Хирате рассказал, что его подопечная тренируется шесть раз в неделю по три часа в день. В ее активе уже больше 100 боев в различных видах единоборств.

Ранее чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к обладателю пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Франсису Нганну. Британец бросил вызов франко-камерунскому бойцу смешанного стиля (MMA).