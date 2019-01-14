11-летний хоккеист потерял сознание после удара судьи

Судья ударил 11-летнего хоккеиста в матче первенства Челябинской области по хоккею в Златоусте. Инцидент произошёл во время матча между «Металлург» Златоуст — «Спутник» Миасс.
Хоккеист получил удаление и на скамейке штрафников он сильно ударил клюшкой по борту. Судья подъехал к мальчику и сильно его толкнул.
По информации ФАН, игрок получил рассечение губы и на несколько секунд потерял сознание.
О состоянии здоровья спортсмена не сообщается. Известно только, что он пережил сильный стресс. Арбитр отказался от извинений.
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