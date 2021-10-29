Зюганов впервые прокомментировал инцидент с депутатом Рашкиным
Антонина Абакшина
Антонина Абакшина
17:59, 30 октября 2021
Александр ЛукашенкоФото: president.gov.by
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов впервые отреагировал на резонансную историю с однопартийцем и депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, в машине которого была найдена туша лося. Политик заявил РИА Новости, что партия разбирается в инциденте, после чего сможет дать официальные комментарии.
Надо разобраться, у нас там вместе все оказались службы Саратовской области, они там работают, — пояснил лидер коммунистов.
Зюганов добавил, что партия уже дала поручения контрольной комиссии и бывшему прокурору, депутату Госдумы Юрию Синельщикову. После проверки он пообещал дать более подробный комментарий по ситуации.
29 октября в Саратовской области поймали депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Предположительно, он был пьян, а в багажнике автомобиля, которым он управлял, нашли мёртвого лося. От медосвидетельствования политик отказался.
Позднее на месте разделки туши убитого лося было найдено охотничье оружие и разрешение на имя депутата.
Сам же Рашкин в разговоре с NEWS.ru отметил, что приехaл в регион из Москвы для встречи с друзьями и просто «пошёл погулять по лесу», гдe и обнаружил тушу животного. По его словам, он отказался от медицинского освидетельствования, потому что «это Саратовская область, здесь всё что угодно может быть».