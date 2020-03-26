https://static.news.ru/photo/3c309b68-6ec1-11ea-9e60-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер Коммунистической партии Геннадий Зюганов поприветствовал предложенные президентом Владимиром Путиным меры экономической поддержки населения и организаций в условиях распространения коронавируса в России.

Путин, среди прочего, предложил увеличить до 15% комиссию по дивидендам от иностранных активов, чтобы государство зарабатывало на тех, «кто выводит свои доходы на зарубежные счета». Президент также предложил 13-процентный налог на доход по вкладам более миллиона рублей.

Мы оказались в драматической ситуации, Путин в своем обращении особо это подчеркнул. На мой взгляд, впервые стали предлагать меры помощи людям за счет, прежде всего, резервов и богатых. Давно это зрело, абсолютно давно, — цитирует Зюганова ТАСС.

Руководитель КПРФ добавил, что коммунисты давно предлагали ввести в стране прогрессивную шкалу налогов, чтобы перераспределить доходы богатых в пользу нуждающихся.

Как писал NEWS.ru, 25 марта Путин выступил с обращением, в котором рассказал о мерах поддержки россиян и российских компаний в условиях надвигающейся эпидемии. Помимо прочего, глава государства объявил налоговые каникулы для бизнеса и предложил банкам предоставлять россиянам отсрочки по кредитам.