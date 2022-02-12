Зюганов рассказал о состоянии своего здоровья

Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что чувствует себя хорошо, однако еще находится под наблюдением врачей, об этом сообщает РИА Новости. Ранее отмечалось, что политик находится в ЦКБ с признаками ОРВИ.

Чувствую себя хорошо, держусь. Состояние рабочее. Врачи еще наблюдают за здоровьем. — сказал Зюганов.

Ранее пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко рассказал NEWS.ru, что глава КПРФ проходит в больнице плановую госпитализацию. Политик отправился в медицинское учреждение, потому что такие рекомендации дали медики. Выписать его планируют «через пару-тройку дней», добавил Ющенко.

Ранее стало известно, что председатель ЛДПР Владимир Жириновский с 2 февраля находится на лечении в ЦКБ, врачи диагностировали у него коронавирус. Новость о госпитализации политика появилась только 9 февраля, тогда же сообщалось, что состояние партийного лидера критическое и он даже подключён к аппарату ИВЛ. Однако в Минздраве состояние Жириновского назвали «стабильным» и не требующим настолько экстренной терапии.