Зюганов назвал предполагаемую дату выписки из больницы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его самочувствие нормальное, анализы уже третий день показывают хорошие результаты, передаёт РИА Новости. Он отметил, что о возможной выписке станет известно позднее. Политик с 11 февраля находится в ЦКБ с признаками ОРВИ. Накануне он рассказал, что решил госпитализироваться из-за подъёма температуры.

Чувствую себя нормально. В принципе, третий день анализы нормальные. Показатели хорошие. Сегодня, наверное, станет понятно [по дате выписки], — сказал Зюганов.

Ранее лидер КПРФ сообщил, что госпитализировался для профилактики после того, как у него поднялась температура. По его словам, в медучреждении жар оперативно сбили, и впоследствии температура уже не поднималась.

Зюганов ушёл от прямого ответа на вопрос, подтвердилась ли у него коронавирусная инфекция. По словам политика, ковид может не ощущаться при наличии хронических заболеваний. Однако, своё состояние коммунист охарактеризовал как «рабочее».

В свою очередь, замглавы КПРФ Николай Коломейцев рассказал, что решение о нахождении в клинике Зюганова принимает его лечащий врач.