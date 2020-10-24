Зюганов раскритиковал российское телевидение за русофобию и антисоветизм

https://static.news.ru/photo/15d6f00a-17ba-11eb-ac5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава КПРФ Геннадий Зюганов подверг критике российские телеканалы. По его мнению, им следует унять русофобию и антисоветизм.

Я бы унял русофобию и антисоветизм, который сочится со всех телеканалов. Какая-то аллергия на это дело, просто с ума сошли, — заявил политик на встрече депутатов с правительством.

Зюганов считает, что на некоторых телеканалах неуважительно относятся к истории страны.

Приняли решение в Конституции о единстве истории, одна грязь за другой ползёт, которая вызывает в нашей среде просто жесткое отторжение и недоумение, — отметил политик.

Ранее Зюганов сравнил с фашистами власти города Таруса, которые сменили советские названия улиц на дореволюционные. Он заявил, что делающие подобное «идут по пути бандеровцев, нацистов и фашистов». Политик расценивает это, как вызов всем народно-патриотическим силам.

Как писал NEWS.ru, лидер коммунистов предложил создать правительство народного доверия. Он считает, что КПРФ должна иметь прочную социальную базу в лице рабочего класса городов и сёл, трудовой интеллигенции и «активно опираться на производственные коллективы».