Зюганов раскритиковал российское телевидение за русофобию и антисоветизм

Глава КПРФ Геннадий Зюганов подверг критике российские телеканалы. По его мнению, им следует унять русофобию и антисоветизм.
Я бы унял русофобию и антисоветизм, который сочится со всех телеканалов. Какая-то аллергия на это дело, просто с ума сошли, — заявил политик на встрече депутатов с правительством.
Зюганов считает, что на некоторых телеканалах неуважительно относятся к истории страны.
Приняли решение в Конституции о единстве истории, одна грязь за другой ползёт, которая вызывает в нашей среде просто жесткое отторжение и недоумение, — отметил политик.
Ранее Зюганов сравнил с фашистами власти города Таруса, которые сменили советские названия улиц на дореволюционные. Он заявил, что делающие подобное «идут по пути бандеровцев, нацистов и фашистов». Политик расценивает это, как вызов всем народно-патриотическим силам.
Как писал NEWS.ru, лидер коммунистов предложил создать правительство народного доверия. Он считает, что КПРФ должна иметь прочную социальную базу в лице рабочего класса городов и сёл, трудовой интеллигенции и «активно опираться на производственные коллективы».