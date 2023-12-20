Зюганов призвал вспомнить маршала Жукова и провести салюты на Новый год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Праздничный новогодний салют в Москве и других российских городах нужно провести обязательно, заявил в беседе с НСН лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он напомнил, что маршал Победы Георгий Жуков высоко оценил салют в честь освобождения Орла и Белгорода во время Великой Отечественной войны, назвав его одним из главных событий, повлиявших на настрой советских людей.

Когда спрашивали, что больше всего повлияло на настрой людей, Жуков блестяще ответил. Он сказал, что это речь Сталина 3 июля 1941 года, когда он сказал, что война священная и отечественная; парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, <...> а также салют в честь Орла и Белгорода, первый салют Родины в честь наших доблестных воинов Красной армии, — объяснил политик.

Он предложил провести новогодние салюты в российских городах по аналогии с событиями 1943 года в связи с нынешними серьезными подвижками в зоне СВО. При этом, по словам Зюганова, решения нужно принимать сообразно местной обстановке.

Праздничные новогодние салюты отменены в этом году более чем в 20 регионах России. Это приграничные с Украиной области, а также Новосибирск, Омск, Башкирия, Мурманская, Архангельская и Калининградская области. В Москве и Санкт-Петербурге праздничный салют пока не отменен.

Ранее стало известно, что власти Уфы отказались от запусков салютов и фейерверков в новогоднюю ночь. Соответствующее решение принял оргкомитет по подготовке праздника.