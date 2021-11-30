Зюганов пообещал «разобраться» с госпитализацией депутата Рашкина

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что ему неизвестны причины госпитализации депутата Государственной думы Валерия Рашкина, которого обвиняют в убийстве лося во время незаконной охоты. Он пообещал разобраться в сложившейся ситуации, сообщает Газета.Ru.

Разберёмся. У него была операция, это второй этап операции, в связи с этим судилищем он вынужден был переносить. Попозже прокомментируем, сейчас не могу пока, — сказал Зюганов.

Ранее сообщалось, что Рашкин попал в больницу на нервной почве. Из-за этого у него обострилась глазная болезнь. Вчера, 29 ноября, ему была проведена операция, сообщили NEWS.ru в окружении депутата.

Рашкина частично лишили неприкосновенности 25 ноября. За это время в его отношении не предпринималось никаких действий, хотя коллеги Рашкина ждут обысков в офисах и судебного решения о мере пресечения. При этом они не исключают, что дело могут «подвесить», чтобы самого Рашкина полностью политически дезактивировать.

29 октября Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины. Рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося.

Позднее Рашкин заявил, что считает себя «морально виновным» в произошедшем. Парламентарий пояснил, что приглашавшие его на охоту знакомые заверили, что все разрешительные документы в порядке, а он их не проверял. В КПРФ, несмотря на признание Рашкина, сочли его дело политическим и заявили, что не видят оснований для снятия с него депутатской неприкосновенности.