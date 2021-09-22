Зюганов пообещал раскритиковать выборы на встрече с Путиным

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал на встрече с президентом России Владимиром Путиным высказать критические замечания об организации голосования на выборах в Госдуму, в том числе тех, что прошли в дистанционном формате в Москве, сообщает РИА Новости.

Трёхдневка — это прямой путь к окончательному разложению и криминализации общества. <...> Дистант — это уничтожение политической системы. <...> В ближайшее время будет встреча с президентом, мы выскажем свою точку зрения, — заявил Зюганов.

Он добавил, что трёхдневное голосование способствует тому, чтобы мобилизовать электорат и «получить нужные результаты». Кроме того, в первый день, когда на выборы «сгоняли» бюджетников и военнослужащих, на избирательных участках были очереди, несмотря на пандемию коронавируса.

Зюганов подверг сомнению результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве. Он обратил внимание на то, что целый ряд кандидатов от КПРФ, которые лидировали по одномандатным округам в столице, после добавления результатов ДЭГ уступили кандидатам от «Единой России».

Бьёмся за каждого у нас. <...> Отбиваемся. У нас семь мандатов в Москве украли, — резюмировал лидер КПРФ.

Ранее Зюганов заявил, что КПРФ не будет признавать результаты онлайн-голосования в одномандатных округах в Москве.