Зюганов ответил на вопрос, являются ли США коммунистической страной

США являются «сугубо империалистической державой», а не коммунистической. Никаким социализмом в действиях руководства Соединённых Штатов Америки «не пахнет», заявил в разговоре с NEWS.ru лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, отвечая на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что «у глобалистской Америки и глубинного государства до сих пор главной задачей является мировое господство».

Я в своё время писал большую работу — «200 лет американской мечты». Я анализировал политику США за 200 лет — основные доктрины, президентов, их поведение на мировой арене. Меня поразили две вещи: менялся климат, менялись эпохи, техника, главы США, а общая логика их политики оставалась прежней, — рассказал глава КПРФ.

По его словам, они руководствуются двумя соображениями. Первое — экспансия, второе — провокация.

И сегодня у глобалистской Америки и глубинного государства по-прежнему задача — господствовать в мире и диктовать всем свои условия. И никаким там социализмом в политике верховной власти не пахнет, — подчеркнул Зюганов.

Говоря о том, как США «склеивались и собирались», руководитель компартии отметил, что главными «их демократами являлись рабовладельцы и крупные плантаторы», несмотря на итоги Гражданской войны (1861–1865). Глава КПРФ подчеркнул, что неслучайно на этом фоне в Штатах вспыхнули массовые акции протеста с участием членов движения BLM («Жизни чёрных важны») в 2020-м после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

Зюганов сообщил, что США не стали соцстраной даже на фоне Великой депрессии 1930-х, когда президент страны Франклин Рузвельт (1933–1945) отправлял в СССР советников наблюдать за «ленинско-сталинской модернизацией».

Когда у них разгулялась Великая депрессия, Рузвельт присылал к нам своих советников, и они доложили — фантастика, ленинско-сталинская модернизация поднимает страну к высотам науки и техники. Многое [американцы] перенимали у нас. Неслучайно Рузвельта иногда называли «красным» президентом. Он тогда вводил и планирование, и программы, государственную помощь, подавил их мафию, — сказал Зюганов.

Лидер КПРФ отметил, что нынешнее население США, особенно молодёжь, поддерживает социалистические идеалы и ценности — бесплатные образование и медицинское обслуживание, социальные гарантии, первое рабочее место.

Моя версия — сама планета сейчас всех предупредила, что если и дальше будете беспощадно эксплуатировать друг друга и меня — мою природу, то я вас сброшу. У них тайфуны, ураганы, изменение климата, землетрясения. Всё увеличилось во много раз, — рассказал Зюганов.

По его мнению, планета требует социализации жизни, справедливого культурного отношения к себе, друг к другу.

Если и дальше идти по пути олигархического капитализма — нажраться никак не могут — в России 20 млн нищих, в богатейшей стране, а каждый второй живёт меньше, на 20 тысяч рублей и меньше, — это полное безобразие. Я не вижу будущего ни у человечества, ни у планеты, если не встанут на путь социализации, социалистического строительства. Просто погибнем, — подытожил он.

Ранее российский кинорежиссёр Александр Сокуров в разговоре с NEWS.ru заявил, что причинами плохой жизни, в первую очередь в социальном и материальном планах, простых людей по всему миру, особенно молодёжи, является отсутствие понятных перспектив, а также конфронтация между странами. Он подчеркнул, что человеческая цивилизация не успеет достигнуть достойного качества жизни, так как государства слишком сильно заняты противостоянием друг с другом.