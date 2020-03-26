Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, отметивший в 2019 году 75-летний юбилей, продолжит работу в Госдуме, несмотря на распоряжение столичных властей о самоизоляции пожилых москвичей.
По словам парламентария, он примет участие в трёх пленарных заседания, которые запланированы в Думе на следующей неделе, а также проведёт собрание фракции.
Накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко сдала тест на коронавирус и призвала всех сенаторов последовать её примеру. По мнению Зюганова, протестировать всех депутатов нижней палаты парламента будет сложно. Он предложил делать это в избирательном порядке — проверять на коронавирус только при наличии симптомов ОРВИ,
Ранее NEWS.ru писал, что Матвиенко порекомендовала членам Совфеда старше 65 лет уйти на домашний карантин с 26 марта. При этом она уточнила, что самоизоляция не распространяется на состав руководства верхней палаты парламента.
Согласно последним данным, в России 658 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлении 29 человек. В мире зафиксировано свыше 471 тысячи случаев заражения. Жертвами заболевания стали 21,3 тысячи человек, выздоровели — более 114 тысяч.
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