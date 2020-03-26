https://static.news.ru/photo/2b07ba44-6f2d-11ea-a9f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, отметивший в 2019 году 75-летний юбилей, продолжит работу в Госдуме, несмотря на распоряжение столичных властей о самоизоляции пожилых москвичей.

По словам парламентария, он примет участие в трёх пленарных заседания, которые запланированы в Думе на следующей неделе, а также проведёт собрание фракции.

Накануне спикер Совфеда Валентина Матвиенко сдала тест на коронавирус и призвала всех сенаторов последовать её примеру. По мнению Зюганова, протестировать всех депутатов нижней палаты парламента будет сложно. Он предложил делать это в избирательном порядке — проверять на коронавирус только при наличии симптомов ОРВИ, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Матвиенко порекомендовала членам Совфеда старше 65 лет уйти на домашний карантин с 26 марта. При этом она уточнила, что самоизоляция не распространяется на состав руководства верхней палаты парламента.

Согласно последним данным, в России 658 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлении 29 человек. В мире зафиксировано свыше 471 тысячи случаев заражения. Жертвами заболевания стали 21,3 тысячи человек, выздоровели — более 114 тысяч.