Зюганов опубликовал мем о «прекрасной России будущего»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опубликовал в историях своего Instagram картинку, в которой говорится об объединении всех оппозиционных сил в стране. В тексте упоминается «прекрасная Россия будущего» — фраза, которую используют сторонники оппозиционера Алексея Навального.

Мем представляет из себя кадры из фильма «Властелин колец» в момент разговора гнома Гимли и эльфа Леголаса.

Никогда не думал, что буду сражаться за прекрасную Россию будущего вместе с коммунистом, — говорит Гимли.

В ответ Леголас спрашивает: «А как насчёт бок о бок с товарищем?» Гном отвечает, что согласен на это. Под картинкой находится хештег #ПротивСистемы.

В фильме диалог практически совпадает, однако Гимли удивляется, что сражается вместе с эльфом: по сюжету гномы и эльфы не любят друг друга, но объединяются, чтобы победить Саурона.

О «прекрасной России будущего» регулярно говорят сторонники Навального и сам оппозиционер. Он пытался зарегистрировать партию «Россия будущего», но Минюст отказался учреждать организацию.

Зюганов регулярно критиковал Навального и его позицию. В то же время подавляющее большинство кандидатов на прошедших выборах, которых рекомендовало «Умное голосование» оппозиционера — коммунисты.

По предварительным итогам выборов в Госдуму в 2021 году КПРФ улучшила свой результат по сравнению с предыдущим созывом. При этом в Москве по результатам голосования на участках по одномандатным округам лидировали семь коммунистов, которых поддержала команда Навального. Эти политики потеряли первое место, когда появились результаты электронного голосования. КПРФ отказалась признавать результаты онлайн-голосования в столице.