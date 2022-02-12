Зюганов объяснил решение лечь в больницу

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, почему решил госпитализироваться, передаёт РБК. По словам политика, причиной стало повышение температуры. При этом он ушёл от прямого ответа на вопрос о наличии коронавируса. Накануне в КПРФ сообщили, что сейчас Зюганов чувствует себя хорошо. Коммуниста госпитализировали в ЦКБ 11 февраля с признаками ОРВИ.

Два дня назад поднялась температура, я решил профилактироваться [лечь в больницу], — сказал Зюганов.

Он добавил, что температуру оперативно сбили, и на выходных она уже не поднималась. Кроме того, по словам политика, его анализы тоже в норме. Зюганов не стал отвечать на вопрос, подтвердился ли у него коронавирус.

У меня своих проблем много, если бы только коронавирус. Он у хроников быстрее развивается, они его могут не чувствовать, — подчеркнул политик.

Ранее замглавы КПРФ Николай Коломейцев сообщил, что лидер фракции хорошо себя чувствует, решение о его нахождении в клинике принимает лечащий врач. Как рассказывал сам политик, его состояние «рабочее». При этом он ещё находится под наблюдением врачей. Дату выписки коммунист пока не знает, он уточнил, что она определится исходя из рекомендаций медиков.

Зюганов также опроверг слухи о том, что в ЦКБ он якобы встречался и беседовал с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. По словам Зюганова, при такой болезни, как у Жириновского, речи о встрече идти не может. Коммунист также пожелал лидеру ЛДПР скорейшего выздоровления.