Зюганов объяснил, как он причастен к выборам президента Зюганов заявил, что стоит у истоков программы кандидата в президенты Харитонова

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Геннадий Зюганов

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что стоит у истоков предвыборной программы кандидата в президенты России от партии Николая Харитонова. Зюганов добавил, что будет публичный диалог команды президента Владимира Путина и команды КПРФ, в результате которого обе стороны придут к решению, которое устроит всех избирателей страны.

Я пошел на выборы, я возглавляю штаб (кандидата). Я стоял у истоков программы (кандидата). Я буду координировать всю работу. Я уверен, что члены КПРФ будут востребованы в правительстве, — сообщил Зюганов.

Ранее пленум КПРФ единогласно поддержал кандидатуру Харитонова в качестве кандидата на выборы президента. Харитонову 75 лет. Он родился в селе Резино Усть-Тарского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт в 1972 году. Занимал должность директора совхоза в Новосибирской области с 1976 по 1994 год. Также избирался народным депутатом РСФСР в 1990 году и являлся членом фракции «Аграрный союз». Был одним из основателей и лидеров Аграрной партии России. В 2007 году покинул Аграрную партию и вступил в КПРФ.

Ранее XXXV съезд ЛДПР выдвинул Леонида Слуцкого кандидатом на выборы президента. В ходе тайного голосования проголосовали 108 делегатов, все поддержали Слуцкого. Недействительных бюллетеней было два.