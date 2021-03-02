Зюганов назвал размер идеальной минимальной пенсии в РФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, где стране взять денег на индексацию пенсий. Кроме того, он назвал её истинный размер, который россияне должны получать в полном объёме.
Золотовалютные резервы у нас огромные — почти 600 миллиардов долларов. У нас 13 триллионов рублей в Фонде национального благосостояния, — рассказал Зюганов.
Он отметил, что за последние пять лет доходы государства выросли на 10%, а доходы олигархии на 53%. В то же время граждане потеряли от 12 до 15%. Политик отметил, что у страны денег «больше, чем надо», однако финансы работают лишь на некоторую категорию граждан, а большинство получает от этого только крохи.
Нигде нет такой несправедливой системы! — возмутился лидер КПРФ.
По его словам, нынешнее правительство не намерено идти навстречу народу и поднимать уровень его дохода, особенно уязвимых в этом плане слоёв населения.
Чтобы человеку выжить при нынешних ценах, «коммуналке», квартплате и ценах на лекарства, надо иметь пенсию в 25 тысяч рублей — минимум, — сказал Зюганов.
Он также призывает удвоить минимальную пенсию в России. Помимо этого, политик предложил вынести на референдум вопрос о принадлежности недр гражданам страны, а не «кучке приспособленцев». Его слова
Ранее NEWS.ru писал, что руководитель фракции КПРФ 76-летний Геннадий Зюганов заявил, что с 2014 года реальные доходы россиян рухнули на 10,6%. По его словам, жители России продолжают беднеть, а виноваты во всём олигархи, которые не хотят платить налоги.