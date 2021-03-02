Зюганов назвал размер идеальной минимальной пенсии в РФ

https://static.news.ru/photo/0bd5acd6-7b65-11eb-b5a6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, где стране взять денег на индексацию пенсий. Кроме того, он назвал её истинный размер, который россияне должны получать в полном объёме.

Золотовалютные резервы у нас огромные — почти 600 миллиардов долларов. У нас 13 триллионов рублей в Фонде национального благосостояния, — рассказал Зюганов.

Он отметил, что за последние пять лет доходы государства выросли на 10%, а доходы олигархии на 53%. В то же время граждане потеряли от 12 до 15%. Политик отметил, что у страны денег «больше, чем надо», однако финансы работают лишь на некоторую категорию граждан, а большинство получает от этого только крохи.

Нигде нет такой несправедливой системы! — возмутился лидер КПРФ.

По его словам, нынешнее правительство не намерено идти навстречу народу и поднимать уровень его дохода, особенно уязвимых в этом плане слоёв населения.

Чтобы человеку выжить при нынешних ценах, «коммуналке», квартплате и ценах на лекарства, надо иметь пенсию в 25 тысяч рублей — минимум, — сказал Зюганов.

Он также призывает удвоить минимальную пенсию в России. Помимо этого, политик предложил вынести на референдум вопрос о принадлежности недр гражданам страны, а не «кучке приспособленцев». Его слова приводит НСН.

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель фракции КПРФ 76-летний Геннадий Зюганов заявил, что с 2014 года реальные доходы россиян рухнули на 10,6%. По его словам, жители России продолжают беднеть, а виноваты во всём олигархи, которые не хотят платить налоги.