Зюганов назвал преступлением действия полиции в приёмной депутата КПРФ

Глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал «уголовным преступлением» блокировку сотрудниками полиции в Москве общественной приёмной депутата партии. Силовики заблокировали первого вице-спикера Госдумы седьмого созыва от КПРФ Ивана Мельникова. Об этом сообщает ТАСС.

Это приёмная Мельникова, первого заместителя председателя Государственной думы, поэтому те, кто атаковал эту приёмную, должны понимать, что они совершают уголовное преступление. Это совершенно недопустимо. Мы примем все необходимые меры, — сказал Зюганов.

Политик добавил, что обращался к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву по поводу нарушений прав кандидатов в депутаты и депутатов КПРФ в Москве. Колокольцев, по словам Зюганова, обещал разобраться с каждым нарушением.

Московских полицейских прошу успокоиться и не тревожить наших кандидатов в депутаты и депутатов, это грубое нарушение закона, — завил Зюганов.

Ранее пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме, член предвыборного штаба Московского отделения КПРФ Никита Попов сообщил, что, скорее всего, силовики пытаются сорвать подачу исков от юристов партии против дистанционного электронного голосования. Они не назвали причину визита, а лишь просили впустить их для проверки.